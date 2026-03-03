Großeinsatz in Obertürkheim: Knallgeräusche bei Streit mehrerer Personen – Polizei sucht Zeugen

7 Am Montagabend kam es in Stuttgart zu einem Großeinsatz der Polizei. Foto: SDMG

Mehrere Personen sind am Montagabend in der Mörgelenstraße in Obertürkheim aneinandergeraten. Zeugen hörten dabei Knallgeräusche. Die Polizei sucht nach den Beteiligten.











Mehrere Personen sind am Montag in der Mörgelenstraße in Stuttgart-Obertürkheim aneinandergeraten. Zeugen nahmen gegen 18.30 Uhr offenbar am Rande der Auseinandersetzung Knallgeräusche wahr und alarmierten die Polizei, wie diese mitteilte.

Als die Beamten eintrafen, waren die Beteiligten bereits in Richtung Bahnhof Obertürkheim geflüchtet. Die anschließende Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieb zunächst erfolglos. Kurze Zeit später kehrte ein 28 Jahre alter Mann mit leichten Verletzungen an den Tatort zurück. Der Mann habe an der Wange geblutet, teilte ein Pressesprecher der Polizei unserer Redaktion am Abend mit.

Auseinandersetzung in Obertürkheim – Ermittlungen dauern an

Ob und wie er mit der Tat in Verbindung steht, wird derzeit ermittelt. Der Betroffene gab laut Polizeisprecher allerdings noch am Montagabend an, dass die Verletzung aus einer anderen Auseinandersetzung stamme. Die Polizei überprüft diese Angaben. Es gibt nach aktuellem Kenntnisstand der Beamten keine Hinweise darauf, dass eine scharfe Schusswaffe im Spiel war.

Die Ermittlungen zum Tathergang und den Tatbeteiligungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 3500 beim Polizeirevier 5 zu melden.