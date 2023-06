Großeinsatz in Oberesslingen Dachstuhlbrand ruft Feuerwehr auf den Plan – hoher Schaden

In einem Zweifamilienhaus in Oberesslingen, in dem sich auch eine Kindertagesstätte befindet, bricht am Freitagabend ein Feuer im Dachstuhl aus. Die Feuerwehr rückt zu einem Großeinsatz aus. Verletzt wird niemand, der Schaden ist enorm.