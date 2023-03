1 Am Bahnhof in Oberboihingen kommt es am Montag zu einem Großeinsatz. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Am Bahnhof in Oberboihingen (Kreis Esslingen) werden am Montagnachmittag Löcher in einem Fahrkartenautomaten entdeckt. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Der Bahnhof wird mehrere Stunden gesperrt.















Die Manipulation an einem Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Oberboihingen hat am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz von Bundespolizei, Landespolizei und Feuerwehr geführt. Der Bahnhof war einige Stunden lang großräumig abgesperrt. Laut einer Sprecherin der Bundespolizei in Stuttgart waren Löcher in dem Fahrkartenautomaten entdeckt worden. Angesichts der Tatsache, dass in der jüngeren Vergangenheit mehrfach Fahrkartenautomaten gesprengt worden waren, habe man sich dazu entschieden, den Automaten von Spezialkräften untersuchen zu lassen. Letztlich wurde Entwarnung gegeben: Laut der Polizeisprecherin deutete nichts darauf hin, dass eine Gefahr von dem Automaten ausging.

Der Einsatz hatte gegen 13.45 Uhr begonnen und war erst gegen 17.45 Uhr beendet worden. Die Sperrung der Bahnstrecke sei allerdings bereits gegen 16.15 Uhr wieder aufgehoben worden, teilte die Polizeisprecherin mit. Die stundenlange Sperrung sei unter anderem der Tatsache geschuldet gewesen, dass auch ein Techniker der Deutschen Bahn angefordert worden war, der eine längere Anfahrt hatte und daher nicht umgehend zur Stelle sein konnte. Wie viele Einsatzkräfte insgesamt vor Ort waren, konnte die Sprecherin am Montag noch nicht sagen.