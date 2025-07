Mann verletzt mehrere Fahrgäste in ICE

Großeinsatz in Niederbayern

Straßkirchen - Ein Mann hat in einem ICE in Niederbayern vier Passagiere leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall in Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen festgenommen worden, teilte die Polizei mit.