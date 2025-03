Großeinsatz in Mannheim: Newsblog: Fahrzeug fährt laut Zeugen in Menschenmenge – offenbar ein Toter

5 In Mannheim ist offenbar ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Foto: dpa/René Priebe

In Mannheim ist am Montag offenbar ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei ist im Großeinsatz. Wir halten Sie hier in einem Newsblog auf dem Laufenden.











In Mannheim läuft ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt. Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Augenzeugen zufolge war ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz. Polizei und Rettungskräfte seien auf der Anfahrt, teilte das Polizeipräsidium in Mannheim mit.

Wir halten Sie hier in einem Newsblog auf dem Laufenden.

Im Dezember kamen in Magdeburg sechs Menschen ums Leben, als ein inzwischen 50 Jahre alter Arzt über den Weihnachtsmarkt gerast war. Mitte Februar war ein Mann mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Demonstranten in München gefahren. Dabei kamen eine junge Frau und ein Kind ums Leben.