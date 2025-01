Großeinsatz in Leonberg: Mülltonnen geraten in Brand – Flammen greifen auf Häuser über

5 Das Feuer griff auf zwei Gebäude über. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

In der Silvesternacht fangen mehrere Mülltonnen in Leonberg Flammen. Das Feuer greift auf zwei Häuser über. Die Bewohner können ihre Wohnungen selbstständig verlassen.











Link kopiert

Aus bislang unbekannter Ursache sind in der Neujahrsnacht in Leonberg (Landkreis Böblingen) in der Varnbühler Straße mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Weil die Flammen auf zwei Gebäude übergriffen, rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz aus.

Laut Polizeimitteilung wurde das Feuer gegen 1.30 Uhr gemeldet. Demnach standen die brennenden Mülltonnen zwischen zwei Häusern. Die Flammen griffen auf die Hausfassade des vorderen Hauses und den Balkon und die Garage des hinteren Hauses über. Alle Bewohner konnten die Gebäude selbstständig und unverletzt verlassen, so die Polizei. Angaben dazu, wie viele Bewohner zum Zeitpunkt des Brands im Gebäude waren, konnte die Polizei am Morgen auf Nachfrage nicht machen.

Eine Wohnung im vorderen Haus sei aufgrund der Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen laut Mitteilung anderweitig unter. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Die Retter waren mit 25 Fahrzeugen und 81 Einsatzkräften im Einsatz.