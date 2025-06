Großeinsatz in Leonberg: Feuerwehr rettet Menschen bei Brand einer Sauna

7 Feuer in der Oberen Burghalde: Eine Sauna gerät in Brand. Foto: KS-Images/Karsten Schmalz

Großeinsatz am Donnerstagnachmittag: Beim Brand einer Sauna in der Oberen Burghalde in Leonberg werden zwei Personen verletzt.











Zu einem schweren Brand ist es am Donnerstagnachmittag in Leonberg gekommen. In einem siebengeschossigen Wohnhaus in der Oberen Burghalde brach in einer Sauna im dritten Stock ein Feuer aus. Wie der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann vom Ort des Geschehens berichtet, wurden dabei zwei Personen verletzt. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Personen mussten das Gebäude verlassen, sie wurden von der Feuerwehr betreut.

Großaufgebot an Rettungskräften in der Oberen Burghalde

Das Polizeipräsidium gab die Meldung über den Brand um 15.15 Uhr heraus. Die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Allein die Feuerwehren aus Leonberg und Gerlingen waren mit insgesamt 67 Helferinnen und Helfern und unter anderem zwei Drehleitern vor Ort. Hinzu kamen 17 Kräfte von Rettungsdienst sowie zehn Polizeibeamte. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister des Landkreises Böblingen, Rainer Just, sowie Leonbergs Baubürgermeister Klaus Brenner waren zur Einsatzstelle geeilt. Letzterer vertrat Oberbürgermeiser Martin Georg Cohn, der derzeit im Urlaub weilt.

Die Feuerwehr hatte so ihre liebe Mühe mit den Gegebenheiten vor Ort, wie Wolfgang Zimmermann zu Protokoll gibt. „Es ist eines dieser Terrassenhäuser und damit ziemlich verwinkelt. Und es war sehr stark verraucht.“ So kam auch die Drehleiter zum Einsatz, um auf die Terrasse im dritten Stock zu gelangen.

Die Obere Burghalde war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Auch in Leonberg selbst kam es zu Verkehrsbehinderungen. Viele Verkehrsteilnehmer wunderten sich zudem über die vielen Einsatzfahrzeuge, die ihnen unterwegs begegneten. Gegen 16.45 Uhr war das Feuer gelöscht, die sogenannten Nachlösch- sowie Aufräumarbeiten zogen sich jedoch noch bis in den frühen Abend.

Lagebesprechung: Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz Foto: KS-Images/Karsten Schmalz

Wie Wolfgang Zimmermann außerdem mitteilt, sei die betroffene Wohnung Stand jetzt aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht bewohnbar. Was genau die Ursache für das Feuer war, ist derzeit noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Klaus Brenner dankte vor Ort den Einsatzkräften. „Ich bin froh, dass unsere Feuerwehr so präsent ist und hier alles noch vergleichsweise glimpflich abgelaufen ist“, betonte er an der Einsatzstelle.

Nicht der erste große Brand in diesem Jahr in Leonberg

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg musste in diesem Jahr bereits mehrfach zu großen Bränden im Stadtgebiet ausrücken. In der Silvesternacht zum Beispiel hatten in Höfingen die Flammen aus brennenden Mülltonnen auf ein Wohngebäude übergegriffen. Ende Februar brannte das Schützenhaus in Warmbronn. Anfang März verursachte ein Brand in der Hoffmannstraße im Haldengebiet einen Schaden von rund 80 000 Euro. Und Mitte April brannte eine Wohnung in Eltingen.