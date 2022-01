1 Die Feuerwehr rückte mit acht Einsatzfahrzeugen aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Am Sonntagmittag ist in einer Wohnung in Leinfelden-Echterdingen Gas ausgetreten. Die 53-Jährige Bewohnerin musste mit Verdacht auf eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung in eine Klinik.















Leinfelden-Echterdingen - Ein Gasleck in einer Wohnung in Leinfelden-Echterdingen hat am Sonntagmittag einen Großeinsatz der Rettungskräfte verursacht. Kurz nach zwölf Uhr wählte eine 53-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in der Geranienstraße den Notruf, nachdem aufgrund eines Lecks Gas in ihre Wohnung strömte. Das Gebäude wurde sofort geräumt und alle Bewohner vom Rettungsdienst untersucht.

Verdacht auf Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung

Die 53-jährige Frau wurde mit Verdacht einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr brachte den Gasaustritt schnell unter Kontrolle, indem sie den Haupthahn des Gebäudes abdrehte. Ein Mitarbeiter eines Fachbetriebs kümmerte sich um die Reparatur der Gasheizung.