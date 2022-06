5 Die Feuerwehr durchsuchte das Firmengebäude in der Nürtinger Straße in Köngen. Foto: SDMG/Kohls

Am frühen Donnerstagmorgen hat sich in einem Abfallbehälter in einer Firma in Köngen (Kreis Esslingen) chlorhaltiger Dampf entwickelt. Ursache war eine chemische Reaktion. Die Nürtinger Straße wurde teilweise gesperrt.















Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, löste eine Brandmeldeanlage in einer Firma in der Nürtinger Straße in Köngen aus. Grund waren laut Polizeiangaben Dämpfe mit erhöhter Chlorkonzentration, die sich aufgrund einer chemischen Reaktion in einem Abfallbehälter entwickelt hatten. Die Feuerwehren aus Ostfildern, Köngen und Nürtingen waren im Einsatz und durchsuchten das Gebäude. Außerdem wurde die Nürtinger Straße teilweise abgesperrt.

Keine verletzten Personen

Messungen haben jedoch ergeben, dass die entstandenen Dämpfe nicht gesundheitsgefährdend gewesen seien, sagte ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen am Donnerstagmorgen. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Im Gebäude befanden sich keine Personen, da hier nachts nicht gearbeitet wird. Weitere Informationen in Kürze.