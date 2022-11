Gas tritt in Hallenbad aus – Atemwegsreizungen

Großeinsatz in Bietigheim-Bissingen

5 Im Hallenbad in Bietigheim-Bissingen ist Gas ausgetreten. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Im Hallenbad in Bietigheim-Bissingen ist am Montagabend Gas ausgetreten. Mehrere Personen klagten über Atemwegsreizungen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.















Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei am Montagabend in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg): Weil im dortigen Hallenbad gegen 18.30 Uhr Gas ausgetreten ist, rückten die Einsatzkräfte ins „Bad am Viadukt“ aus.

Das Bad wurde geräumt. 14 Personen klagten über Atemwegsreizungen, alle konnten nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst aber nach Hause gehen. Bei den ausgetretenen Chemikalien handelte es sich mutmaßlich um Natronlauge, die zur Beckenreinigung genutzt wird, und offenbar infolge eines technischen Defekts freigesetzt worden war.

Im Einsatz waren sechs Streifen der Polizei, ein Rettungswagen, ein Notarzt und 84 Kräfte der Feuerwehr mit 27 Fahrzeugen. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld des Hallenbades.