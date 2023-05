Lorch im Ostalbkreis An Spraydose gezündelt – Kinder bei Explosion schwer verletzt

Zwei Jungs zündeln im Ostalbkreis an einer Spraydose, die dabei explodiert. Durch die Explosion erleiden die beiden so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden müssen.