Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz: Messerangriff gegen Islamkritiker - Angreifer niedergeschossen

Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz

1 Auf dem Mannheimer Marktplatz war es zu dem Angriff gekommen. Foto: dpa/Rene Priebe

In Mannheim greift ein Mann am Freitag mehrere Menschen mit einem Messer an. Die Polizei stoppt den Angreifer mit mindestens einem Schuss. Der Angriff soll einem Anti-Islam-Aktivisten gegolten haben. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz lebensgefährlich verletzt.











Nach einem Messerangriff mit mehreren Verletzten auf dem Marktplatz in Mannheim haben Polizisten am Freitag einen Verdächtigen angeschossen. Der Mann sei dabei ebenfalls verletzt worden, teilten die Beamtinnen und Beamten in der baden-württembergischen Stadt mit. Bei dem Einsatz wurde auch ein Polizist lebensgefährlich verletzt. Den Angaben der Polizei zufolge bestand für die Bevölkerung keinerlei Gefahr.

Nähere Angaben zu dem Geschehen und den möglichen Hintergründen nannte die Polizei zunächst nicht. Die Rede war nur von mehreren Verletzten. „Über das Ausmaß und Schwere der Verletzungen können bislang keine Angaben gemacht werden“, hieß es weiter. Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber seien vor Ort. Auch der Straßenbahnverkehr im betroffenen Bereich sei gesperrt.

Der Angriff soll dem Anti-Islam-Aktivisten Stürzenberger gegolten haben

Medienberichten zufolge soll der Messerangriff dem Anti-Islam-Aktivisten Michael Stürzenberger gegolten haben. Dessen Gruppe Pax Europa berichtete am Freitag auf ihrer Internetseite, dass eine ihrer Kundgebungen in Mannheim attackiert worden sei. Dabei seien Stürzenberger, mehrere Helfer und ein Polizist von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Der Polizist wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Dies verlautete am Freitag aus Sicherheitskreisen. Der Beamte werde operiert.

Stürzenberger und sein Umfeld rund um die Pax-Europa-Bewegung werden von den Behörden etwa in Bayern dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Islamfeindlichkeit zugeordnet. Stürzenberger betätigte sich demnach in der Vergangenheit immer wieder als Versammlungsleiter für Pax Europa.

Ebenfalls trat er als Autor auf der rechtsextremistischen Website Political Incorrect in Erscheinung. Er verbreite „islamfeindliche Äußerungen“, hieß es etwa auf der Internetseite der bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus.

Mannheimer OB zeigt sich tief getroffen

Der Mannheimer Oberbürgermeister hat sich nach der Attacke tief getroffen gezeigt. „Dieser brutale Angriff erschüttert und schockiert uns, er macht uns sprachlos“, sagte der CDU-Politiker Christian Specht am Freitag. Er sei in Gedanken bei dem verletzten Polizisten und auch bei den anderen Opfern. Zugleich rief er die Menschen dazu auf, nicht über die Hintergründe der Tat zu spekulieren, sondern stattdessen die Ergebnisse der Ermittlungen abzuwarten.