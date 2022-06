7 Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Innenstadtbereich. Foto: /SDMG/Kohls

Am Freitagmorgen wurden zwei Personen an der Esslinger Katharinenschule schwer verletzt. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter wurde sofort eingeleitet.















Link kopiert

Zwei verletzte Personen in der Katharinenschule in Esslingen haben am Freitagmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie ein Sprecher mitteilte, handelt es sich bei den Verletzten um ein siebenjähriges Mädchen und eine Frau. Als die Meldung um 8 Uhr einging, leiteten die Einsatzkräfte umgehend eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein. Rund um die Schule sowie im gesamten Innenstadtbereich sind etliche Beamte im Einsatz, auch ein Polizeihubschrauber beteiligt sich an der Fahndung. Der Einsatz dauert derzeit noch an. Klar sei mittlerweile, dass sich der Täter nicht in der Schule aufhalte, sagte der Sprecher. Eine Gefahr für Passanten bestehe aufgrund der massiven Polizeipräsenz nicht.

Stichverletzungen

Das siebenjährige Mädchen und die Frau wurden mit einem Messer verletzt, wie die Polizei mittlerweile bestätigte. Die beiden Personen erlitten offenbar Stichverletzungen, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Ein Motiv für die Tat war der Polizei nach Angaben des Sprechers zunächst nicht bekannt.

Ferienbetreuung an der Schule

Aufgrund der Pfingstferien findet an der Schule derzeit kein Unterricht statt. Laut Polizei wurde stattdessen eine Ferienbetreuung eingerichtet. Es sei aber nicht klar, ob die beiden Opfer in oder an der Schule angegriffen worden seien und ob sie zur Ferienbetreuung gehörten.

Mehr Informationen folgen.