Große Trauer um schwäbischen Stabhochspringer: Fabian Schulze mit 39 Jahren gestorben

1 Fabian Schulze im Jahr 2010 im Trikot der LG Stadtwerke München Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag ist der aus Leinfelden-Stetten stammende Ex-Stabhochspringer Fabian Schulze verstorben. Die Trauer bei alten Weggefährten wie Tobias Unger und Marius Broening ist groß.











Link kopiert

Er gehörte der goldenen Generation der deutsche Stabhochspringer um Tim Lobinger, Danny Ecker und Björn Otto an: Fabian Schulze (Leinfelden-Echterdingen, Salamander Kornwestheim-Ludwigsburg, LG München, VfL Sindelfingen) ist mit seiner Bestleistung von 5,83 Meter Neunter der ewigen deutschen Bestenliste und württembergischer Rekordhalter in der Halle und im Freien (mit 5,81 Meter). Er war Vierter bei der Hallen-WM 2006 in Moskau, Fünfter bei der Hallen-EM 2005 in Madrid, Sechster bei der EM 2010 in Barcelona, viermal deutscher Vizemeister. Sein Hallen-Bestleistung von 5,83 Meter sprang er 2007 als Lokalmatador beim Sparkassencup in Stuttgart bei einem denkwürdigen Auftritt.