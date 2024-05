Große Rauchsäule über Stuttgart: Linienbus geht während der Fahrt in Flammen auf

Linienbus geht während der Fahrt in Flammen auf

1 Die Rauchsäule ist am Freitagvormittag fast in ganz Stuttgart sichtbar. Foto: /Rosar

Ein Linienbus ist am Freitagvormittag in Stuttgart ausgebrannt. Der Vorfall spielte sich im Stadtteil Lederberg ab – die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Die Hedelfinger Filderauffahrt ist vorerst gesperrt.











Ein brennender Linienbus und weithin sichtbarer Rauch überm Neckartal haben am Freitag gegen 10 Uhr einige Aufregung in Stuttgart ausgelöst. Ein Bus der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) brannte an der Haltestelle Lederberg völlig aus. Nach ersten Angaben der Polizei gab es keine Verletzten. Die Hedelfinger Filderauffahrt musste allerdings während des Feuerwehreinsatzes gesperrt werden.

Glücklicherweise saßen keine Fahrgäste im Fahrzeug. „Der Bus befand sich auf einer Überprüfungsfahrt, als das Feuer offenbar durch einen technischen Defekt ausbrach“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude. Der Brand war gegen 10.30 Uhr gelöscht.