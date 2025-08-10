Große Poolparty im Fildorado: Ein geheimnisvolles Spiel, ein DJ und Arschbomben in Filderstadt

1 Kreative Wasserspiele sind für die Poolparty angekündigt. Foto: z/Fildorado

Pünktlich zur Rückkehr des Sommers kündigt das Fildorado in Filderstadt eine große Poolparty an. Was ist geplant?











Wer bisher noch nicht weiß, dass Filderstadt in diesem Jahr 50 Jahre alt wird und dies gebührend gefeiert hat und noch weiter feiern will, der muss schon unter einem Stein gelebt haben. Und jetzt steht das nächste Event im Jubiläumsreigen an: Pünktlich zur Rückkehr des Sommers gibt es im Fildorado eine Pool-Party unter dem Motto „Fünf Stadtteile – ein Fest“.

Eingeladen wird am Sonntag, 17. August 2025, ins Freibad des Fildorados – sollte es doch schlechtes Wetter geben, so wird die Party ins Erlebnisbad nach drinnen verlegt. Los geht es um 10 Uhr – das Fildorado kündigt ein „spritziges Jubiläum voller Spaß, Action und Musik“ an. DJ Nico d’Andrea wird am Beckenrand auflegen, und es gibt viele Angebote rund ums kühle Nass: beispielsweise einen Arschbomben-Wettbewerb und andere kreative Wasserspiele.

Beim geheimnisvollen „Spiel ohne Grenzen“ können die Besucher ebenfalls teilnehmen – hier gibt es um 17.30 Uhr die feierliche Siegerehrung, die Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub vornehmen wird. Ob er dabei auch die Badehose auspacken wird, bleibt abzuwarten.