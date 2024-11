Große Polizeikontrolle in Nürtingen: Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

1 Die Polizei hat vor allem Kleintransporter kontrolliert (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Technische Mängel, keine Fahrerlaubnis oder zu wenig Ruhezeiten – diese und weitere Verstöße hat die Polizei im Rahmen einer großen Kontrollaktion in Nürtingen (Kreis Esslingen). Einige der Kontrollierten durften nicht weiterfahren.











Die Polizei hat im Rahmen einer großen Kontrollaktion in Nürtingen zahlreiche Fahrzeuge beanstandet und einige aus dem Verkehr gezogen. Demnach lotsten Beamte am Dienstag zwischen 11 und 16 Uhr mehr als 50 Fahrzeuge, vorwiegend Kleintransporter, auf das Festplatzgelände in Oberensingen, um diese und ihre Fahrer unter die Lupe zu nehmen. Es seien auch 190 Dokumente auf deren Echtheit geprüft worden. Die Beamten seien in 36 Fällen auf technische Mängel, unzureichende Ladungssicherung oder Überladung gestoßen. Auch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeitenvorschriften habe es gegeben.

Kontrollierte müssen für Verstöße bezahlen

Bei elf Fahrzeugen beziehungsweise deren Lenkern seien die Zuwiderhandlungen so gravierend gewesen, dass die Weiterfahrt untersagt worden sei. Beispielsweise weil sie keine Fahrerlaubnis vorweisen konnten, die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war oder das Fahrzeug nicht verkehrssicher war. Überdies seien Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz sowie das Aufenthaltsgesetz registriert worden. Dem Bericht zufolge behielten die Beamten 3000 Euro an Sicherheitsleistungen ein – die Kontrollierten mussten für ihren Verstoß also direkt Geld bezahlen. Die Kontrollen gehen nach Aussagen der Polizei weiter.