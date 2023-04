1 Mehr als 100 zusätzliche Kräfte führen am Samstagabend in Stuttgart und der Region Fahrzeug- und Personenkontrollen durch. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Polizei zeigt am Samstagabend in der Landeshauptstadt und der Region Präsenz. Ein Mann leistet Widerstand.















Um die Schießereien in der Region möglichst rasch aufzuklären und weitere zu unterbinden, zeigen die Beamten der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Reutlingen, Stuttgart und Ulm Präsenz. Mit mehr als 100 Zusatzkräften wurden am Samstagabend in der Landeshauptstadt – unter anderem an Brennpunkten wie dem Josef-Hirn-Platz - und in den Landkreisen rund 150 Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt. Ein Mann leistete dabei in Nürtingen Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht.

„Die Bündelung der Ermittlungs- und Auswertungserkenntnisse führte bereits zur Festnahme von dringend Tatverdächtigen“, sagt David Fritsch, Sprecher des Landeskriminalamts. Drei Männer würden in Untersuchungshaft sitzen. Zweien wird vorgeworfen, die Tat am 2. April in Plochingen begangen zu haben, einem wird zur Last gelegt, am 17. März in Zuffenhausen an der Schussabgabe beteiligt gewesen zu sein. „Mit den präsidiumsübergreifenden Maßnahmen gehen wir jeder einzelnen Spur nach und prüfen hierbei auch etwaige Zusammenhänge. Die Präsenz- und Kontrollaktionen sind wichtige Bausteine, um die Fälle lückenlos aufzuklären“, so Fritsch.