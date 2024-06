Große Open-Air-Veranstaltung in Esslingen: Starke Filme locken ins Kino auf der Burg

Große Open-Air-Veranstaltung in Esslingen

1 Große und kleine Cineasten kommen im Kino auf der Burg voll auf ihre Kosten. Foto: Ines Rudel

Das Kommunale Kino bietet dem Publikum vom 24. Juli bis zum 3. August an elf Abenden erlesene Streifen und Livemusik auf Esslingens Höhen. Die Burg wird einmal mehr zum Filmpalast unter freiem Himmel.











Das Wetter der vergangenen Tage war nicht dazu angetan, Lust auf Veranstaltungen unter freiem Himmel zu machen. Doch auch der schlimmste Regen muss irgendwann ein Ende haben, und bis zum Kino auf der Esslinger Burg ist es ja auch noch etwas hin: Vom 24. Juli bis zum 3. August bietet das Kommunale Kino (Koki) an elf Abenden Livemusik und starke Filme im malerischen Ambiente der Esslinger Burg. Das Festival, das wie immer von der Eßlinger Zeitung und der Kreissparkasse präsentiert wird, gilt inzwischen als Klassiker. Und schon jetzt sind viele Filmfans in der Region gespannt, für welche Streifen sich das Koki-Auswahlteam diesmal entschieden hat. Der Vorverkauf startet zwar erst am 1. Juli, doch die Vorfreude kann schon jetzt beginnen.