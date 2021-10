Baufortschritt am Milliardenprojekt Erste Gleise für Stuttgart 21 gelegt

Von Feuerbach aus werden Schienen in den Tunneln von Stuttgart 21 eingebaut. Mitte nächsten Jahres sollen die Gleise den Tiefbahnhof in der Innenstadt erreichen. Schon Ende des Monats wird beim Gleisbau die letzte Lücke an der Strecke zwischen Wendlingen und Ulm geschlossen.