1 Helene Fischer will 2023 insgesamt 70 Shows spielen (Archivbild). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Helene Fischer plant im nächsten Jahr eine Mega-Tournee. Die Schlagersängerin spielt in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz insgesamt 70 Shows. Auch in Stuttgart gastiert die 38-Jährige.















Helene Fischer hat sich für das nächste Jahr einiges vorgenommen: Die Schlagersängerin geht auf eine große Konzert-Tour. In den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz spielt sie insgesamt 70 Shows!

Das erste Konzert findet Ende März statt, das letzte Anfang Oktober. In den Monaten dazwischen wird Helene Fischer also viel Zeit auf der Bühne verbringen. „Ich freu mich wahnsinnig darauf, wieder einmal dieses Gefühl auf der Bühne zu erleben“, sagte sie am Mittwoch.

Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen in Europa. Ihr bekanntestes Lied ist „Atemlos durch die Nacht“. Zu ihren Konzerten kommen immer viele Tausend Fans. Auf der Tour im Jahr 2023 spielt sie ihre Hits und Lieder aus ihrem Album „Rausch“. Auch in Stuttgart macht die Schlagersängerin Halt. Am 2., 3., 5., 6. und 7. Mai tritt sie in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle auf. Tickets gibt es bereits zu kaufen.