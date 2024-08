Große Konkurrenz durch Onlineshopping: Wieder schließt ein Esslinger Geschäft – Leuchtenhändler Lucento gibt auf

1 Der Esslinger Leuchtenhändler Lucento schließt. Foto:

Und wieder schließt in Esslingen ein Geschäft: Der Leuchtenhändler und Lichtplaner Lucento schließt sein Geschäft am Kesselwasen. Als Grund nennt er, dass immer mehr Kunden lieber online einkaufen.











Wieder schließt in Esslingen ein Fachgeschäft. „Während und nach der Pandemie hat sich das Geschäft stark verändert“, sagt Holger Nebjonat, Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter von Lucento, zu den Gründen. „Das Onlineshopping ist immer stärker in den Fokus vieler Verbraucher gerückt, zudem haben auch viele Hersteller den Online-Direktvertrieb erschlossen“, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Der Räumungsverkauf in dem Geschäft am Kesselwasen habe bereits begonnen.