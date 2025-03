Große Demos am Samstag: Wer sind die neuen rechten Gruppen, die jetzt in Stuttgart aufmarschieren?

1 Der Verfassungsschutz im Land hat ein Auge auf die Gruppen, die am Samstag nach Stuttgart kommen wollen. Foto: dpa/Christoph Schmidt (Symbolbild)

Am Samstag sind große Demos in der Stuttgarter Innenstadt angemeldet. Die eine, organisiert von Gruppen vom Rand der „Querdenken“-Bewegung, zieht offenbar rechtsextremistische und neonazistische Gruppen an. Was steckt dahinter?











Sie heißen „Pforzheim Revolte“ oder „Zollern-Jugend Aktiv“, „Unitas Germanica“ und „Der Störtrupp“ – und sind zum Teil erst im vergangenen Jahr auf der Bildfläche erschienen. Mehrere dieser vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingeordneten Gruppen rufen dazu auf, sich am Samstag der Demo „Gemeinsam für Deutschland“ in Stuttgart anzuschließen. Diese Demo ist eine von 16 in ganz Deutschland, die Organisatoren kommen aus den Randbereichen der „Querdenker“, die laut dem Verfassungsschutz keinen eindeutigen extremistischen Hintergrund haben.