Große Beamtenfamilien: Kinderzuschlag kostet Land 200 Millionen Euro pro Jahr

1 Zuständig fürs Beamtensalär: das Landesamt für Besoldung und Versorgung Foto: dpa

Rund 16 000 Beamte profitieren im Südwesten von den hohen Zuschlägen bei drei oder mehr Kindern. Eine andere Lösung wäre noch teurer geworden, argumentiert das Finanzministerium.











Thomas Eigenthaler ist zwar inzwischen im Ruhestand. Doch das politische Geschehen beobachtet und kommentiert der langjährige Bundesvorsitzende der Deutschen Steuergewerkschaft immer noch engmaschig. Kaum hatte unsere Zeitung über die Kritik an den hohen Zuschlägen für kinderreiche Beamte berichtet, meldete er sich auf Facebook zu Wort. Eine „gefährliche Neiddiskussion“ werde da angezettelt, warnte Eigenthaler. Zum einen kenne er kaum Kollegen mit drei oder mehr Kindern, zum anderen müsse man auch die Kosten für den Nachwuchs sehen. Zudem sei der Zuschlag vom dritten Kind an kein Geschenk der Politik, sondern entspreche einer Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Die „Alimentation“ der Staatsdiener sei eine Art Unterhalt, die sich eben auch am Familienstand orientiere.