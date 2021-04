13 Martin Elsaesser wird für seine Kirchenbauten gerühmt – und natürlich für die Markthalle in Stuttgart. Der 1884 in Tübingen geborene und 1957 in Stuttgart gestorbene Baumeister hat außerdem neben Bauhaus-Architekten wie Mart Stam an großen Stadtplanungsprojekten mitgewirkt, bedeutende Bauten in Frankfurt und Ankara geschaffen. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Gaisburger Kirche,Wagenburgschule und Markthalle in Stuttgart, Stadtplanungsprojekte in Frankfurt, eine Bank in Ankara: Was Stadtplaner und Architekten von dem Baumeister Martin Elsaesser lernen könnten.

Stuttgart - Das ist mal eine Geste – ein Gebäude wie eine einladende Handbewegung: Schaut her, so schön kann ein Schwung in Stein aussehen. Eben so wie die Sümer-Bank in Ankara. Es sei „eines der schönsten Gebäude“, die in dieser Zeit entstanden, als Ankara sich als Hauptstadt der Türkei etablierte, heißt es in einem Artikel des Goethe-Instituts.