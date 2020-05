1 Protest gegen die Corona-Auflagen am vergangenen Samstag in Stuttgart. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die AfD in Baden-Württemberg will vom zunehmenden Corona-Frust profitieren. Am Tag des Grundgesetzes am 23. Mai plant die Landespartei eine Großdemo. Sie soll in Stuttgart oder Karlsruhe stattfinden.

Stuttgart - Die AfD in Baden-Württemberg plant eine Großdemonstration gegen die Corona-Auflagen. Das habe der Landesvorstand in der vergangenen Woche beschlossen, bestätigte AfD-Landesvize Markus Frohnmaier gegenüber unserer Zeitung. Die Kundgebung werde am Samstag in einer Woche voraussichtlich in Stuttgart oder Karlsruhe stattfinden. An diesem Tag wird der Tag des Grundgesetzes begangen – in Erinnerung an die Verkündung der politischen Grundordnung für die Bundesrepublik im Jahr 1949.