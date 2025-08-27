Großbritannien: Zeitkapsel mit Erinnerungen an Prinzessin Diana und die 90er

2 Prinzessin Diana war damals Schirmherrin des Krankenhauses. Foto: -/Great Ormond Street Hospital via PA Media/dpa

Eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1991, an der Prinzessin Diana mitgewirkt hat, gibt Einblicke in das Lebensgefühl der frühen 90er-Jahre.











Link kopiert

London - Wie war die Welt nochmal in den frühen 1990er-Jahren, als Prinzessin Diana noch gelebt hat? Eine einst von der bei einem Autounfall gestorbenen britischen Ikone mitverpackte Zeitkapsel gibt einen kleinen Einblick: Unter anderem eine CD mit Kylie Minogues drittem Album, ein Taschenrechner, ein Mini-Fernseher zum Mitnehmen und Zeitungsartikel kamen zum Vorschein, als die Kapsel viel früher als geplant geöffnet wurde.

Der Behälter, der noch weitere Jahrzehnte hätte überdauern sollen, war 1991 am Haupteingang des Londoner Great Ormond Street Hospitals versiegelt worden, musste nun aber Bauarbeiten für ein neues Kinderkrebszentrum weichen, wie das Krankenhaus mitteilte. Prinzessin Diana war damals Schirmherrin des Hospitals, der Inhalt der Kapsel war mit ihrer Hilfe von zwei Kindern ausgewählt worden.

Zeitkapsel von 1872 bis heute nicht gefunden

Die Versieglung der Kapsel spiegelte Angaben der Nachrichtenagentur PA zufolge eine Zeremonie aus dem Jahr 1872 wider, bei der die damalige Prinzessin von Wales, Alexandra, den Grundstein für das ältere Krankenhausgebäude legte und eine Zeitkapsel versiegelte. Diese ist bis heute nicht gefunden worden.

Diana wird in Großbritannien noch immer als "Königin der Herzen" verehrt. Die Mutter der britischen Prinzen William und Harry war in der Nacht zum 31. August 1997 mit 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Vom heutigen König Charles III. (76) war sie zu diesem Zeitpunkt längst getrennt.