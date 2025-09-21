Großbritannien: König Charles trifft älteste Person der Welt

2 Die am 21. August 1909 geborene Caterham gilt seit Ende April als wohl ältester Mensch der Erde. Foto: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Die Queen und ihr Gemahl wurden 96 und 99 Jahre alt, Queen Mum sogar 101: Bei den Windsors kennt man sich mit dem hohen Alter gut aus. König Charles trifft nun eine Dame, die noch älter ist.











London - Kurz nach der Verabschiedung von US-Präsident Donald Trump hat König Charles III. in dieser Woche eine weitere besondere Persönlichkeit getroffen: Ethel Caterham, die aller Voraussicht nach älteste lebende Person der Welt. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtete, besuchte der britische Monarch die 116-Jährige am Donnerstag in Lightwater in der englischen Grafschaft Surrey in ihrem Altenheim.

Die am 21. August 1909 geborene Caterham gilt seit Ende April als wohl ältester Mensch der Erde, nachdem die brasilianische Nonne Schwester Inah Canabarro Lucas im Alter von 116 Jahren gestorben war.

Im Gespräch mit Charles ließ Caterham unter anderem ihre Erinnerungen daran Revue passieren, wie sie seine feierliche Amtseinführung als Prinz von Wales durch Queen Elizabeth II. im Jahr 1969 erlebt hatte. Charles war damals erst 21 Jahre alt gewesen. "Alle Mädchen waren in Sie verliebt und wollten Sie heiraten", berichtete Caterham ihm nach PA-Angaben. Der König reagierte darauf mit einem herzlichen Lachen und hochgezogenen Augenbrauen.