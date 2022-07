1 Wollte er mit dem Filmzitat eine mögliche Rückkehr in die Politik andeuten?: Boris Johnson. Foto: UK Parliament/Andy Bailey/PA/dpa

Auf den Spuren vom Terminator: Anfang des Monats hat der britische Premier seinen Rücktritt als Parteichef verkündet. Heute hatte Johnson seinen letzten Auftritt im Parlament.















London - Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson hat sich mit einem lautstarken Auftritt bei seiner letzten Fragestunde im Parlament verabschiedet.

"Wir haben unsere Demokratie umgebaut und unsere Unabhängigkeit wiederhergestellt", sagte Johnson im Hinblick auf sein politisches Vermächtnis mit dem Brexit.

Zuvor hatte der Premier seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger noch einige Ratschläge an die Hand gegeben: "Halten Sie sich eng an die Amerikaner, stehen Sie ein für die Ukrainer, halten Sie Demokratie und Freiheit überall hoch, senken Sie Steuern und deregulieren Sie, wo Sie können (...)", so der konservative Politiker.

Dem Applaus für den Premier nicht angeschlossen hatte sich Johnsons Vorgängerin Theresa May. Sie stand mit verschränktem Armen zwischen den jubelnden Tory-Abgeordneten.

Johnson hatte Anfang Juli auf massiven Druck seiner Fraktion hin, seinen Rücktritt als Parteichef verkündet. Er will noch so lange im Amt bleiben, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt ist. Wer das sein wird, soll sich bis zum 5. September entscheiden.