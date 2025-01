1 Die britische Sängerin Marianne Faithfull ("As Tears Go By") ist tot. Foto: Luca Zennaro/ANSA/dpa

London - Die britische Sängerin Marianne Faithfull ("As Tears Go By") ist tot. Sie starb im Alter von 78 Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.