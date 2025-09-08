Großbrand: Riesige Rauchwolken über Waiblingen – Autowerkstatt in Flammen

7 In Waiblingen ist in einer Autowerkstatt ein Feuer ausgebrochen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

In Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) brennt am Montag eine Autowerkstatt. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Was bisher bekannt ist.











In der Eisentalstraße in Waiblingen steht derzeit eine Autowerkstatt in Flammen. Der Brand wurde laut Polizei gegen 16 Uhr gemeldet. Dichter Rauch stieg auf und war auch aus größerer Entfernung zu sehen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Zur Ursache liegen der Polizei derzeit keine Informationen vor. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Warnung vor Rauchwolke – Fenster und Türen geschlossen halten

Behörden warnten zudem vor einer potenziell giftigen Rauchwolke im Zusammenhang mit dem Großbrand im Rems‑Murr‑Kreis. Die Integrierte Leitstelle Rems‑Murr gab folgende Handlungsempfehlungen heraus:

Meiden Sie das betroffene Gebiet

Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen sowie Klimaanlagen ab

Halten Sie alle Zugangswege zur Brandstelle frei

Befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte

Wählen Sie nur in Notfällen die Notrufnummern 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr)

Weitere Informationen folgen.