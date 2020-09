12 Das Haus ist nach dem Brand erst einmal nicht mehr bewohnbar. Foto: SDMG

In der Nacht ist in der Vogelsangstraße in Esslingen ein Feuer ausgebrochen. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Die Bewohner sind unverletzt, können vorerst aber nicht mehr in das Haus zurück.

Esslingen - In der Vogelsangstraße in Esslingen harren die Bewohner des Hauses mit der Nummer 12 schon seit Stunden auf der Straße aus. In dem Haus ist eine städtische Anschlussunterkunft für Geflüchtete untergebracht, in der aktuell 15 Männer leben. Von den Männern waren laut einer Mitteilung der Stadt neun vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist vor Ort, um sie zu versorgen. Auch etwas zu essen können die Bewohner vom DRK bekommen. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 3.30 Uhr hatte es nach bisherigen Erkenntnissen im zweiten Obergeschoss des Gebäudes angefangen zu brennen. „Wahrscheinlich hat das Feuer mit einem Küchenbrand begonnen“, sagt Einsatzleiter Andreas Gundl von der Esslinger Feuerwehr. Als die Feuerwehrleute mit zwölf Fahrzeugen und 44 Mann anrückten, seien die Flammen von außen schon gut sichtbar gewesen.

Haus nicht mehr bewohnbar

Die Flammen breiteten sich auch auf den Dachstuhl des alten Hauses aus und es wurden zusätzliche Einsatzkräfte angefordert. Am späten Vormittag waren rund 60 Feuerwehrleute mit 15 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit neun Fahrzeugen angerückt. Eine ältere Frau, die in einer Wohnung der Städtische Gebäude Esslingen (SGE) lebt, wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie wird vorerst in einer anderen Wohnung untergebracht, teilt die Stadt mit.

Die Polizei hat den Einsatzort großzügig abgesperrt. Davon ist auch die Bushaltestelle Pliensauturm betroffen. Auch die Netze BW war vor Ort, um den Strom im Haus abzustellen. Einsatzleiter Gundl geht davon aus, dass die Nachlöscharbeiten noch bis 12 Uhr andauern werden.

Die Stadt kümmert sich um eine Wohnmöglichkeit für die Bewohner, denn das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.