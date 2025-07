Großbrand in Belgien: Feuer zerstört Hauptbühne von Tomorrowland-Festival

Großbrand in Belgien

2 Vom Gelände des Tomorrowland-Festivals steigt am Mittwoch dunkler Rauch auf: Die Größe der Rauchwolke lässt das Ausmaß des Brandes erahnen. Foto: Tom Goyvaerts/Belga/dpa

Das belgische Tomorrowland zählt zu den größten Elektromusik-Festivals der Welt. Kurz vor dem Start brennt plötzlich die Hauptbühne. Die Organisatoren wollen dennoch feiern.











Link kopiert

Boom - Die Hauptbühne eines der weltweit größten Elektromusik-Festivals ist kurz vor dem Beginn an diesem Freitag durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Wie die Organisatoren nach dem Brand am Mittwoch mitteilten, soll das Event mit dem Namen Tomorrowland allerdings dennoch stattfinden. Zu ihm werden an den nächsten beiden Wochenenden im belgischen Boom rund 400.000 Besucher aus mehr als 200 Ländern erwartet.

Von der Festivalleitung hieß es, der Campingplatz werde an wie geplant an diesem Donnerstag eröffnet. Man arbeite intensiv an Lösungen für das erste Festivalwochenende. Verletzte habe es bei dem Brand nicht gegeben.

Auf im Internet veröffentlichten Videoaufnahmen von dem riesigen Feuer waren Feuerwerkskörper zu hören und zu sehen, die scheinbar unkontrolliert explodierten. Ob Pyrotechnik auch Auslöser des Brandes war, blieb zunächst allerdings unklar. Von der einst kunstvoll mit Bergwelt und Steinskulpturen gestalteten Hauptbühne war nach dem Feuer nicht mehr viel übrig. Auf Bildern war nur noch die Stahlkonstruktion zu sehen.

Tomorrowland ist mit mehreren Hunderttausend Besuchern eines der größten Elektrofestivals weltweit. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto "Orbyz". Geplant sind mehr als 600 Auftritte auf unterschiedlichen Bühnen, unter anderem von Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Charlotte de Witte und Swedish House Mafia. Das Festivalgelände liegt in der belgischen Gemeinde Boom zwischen Brüssel und Antwerpen.