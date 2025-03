Großbrand: Großer Waldbrand in Südtirol: Löscharbeiten dauern an

Großer Waldbrand in Südtirol: Löscharbeiten dauern an

1 Der Brand war am Donnerstag oberhalb von Latsch im Vinschgau ausgebrochen. Foto: LPA/Landesfeuerwehrverband/APA/dpa

Dichte Rauchschwaden und lodernde Flammen: In Südtirol hält ein großer Waldbrand die Einsatzkräfte in Atem. Es gibt mehrere Verletzte. Die Löscharbeiten dauern an.











Bozen - Ein großer Waldbrand in Südtirol hält seit Donnerstagnachmittag die Einsatzkräfte der bei Urlaubern beliebten Provinz in Atem. Bei dem Großbrand sind nach Angaben der Provinz elf Menschen verletzt worden. Fast 60 Menschen mussten aus dem Gebiet, in dem die Flammen lodern, evakuiert werden. Die Löscharbeiten der lokalen Feuerwehr sind noch immer im Gange.

Der Brand war am Donnerstag oberhalb von Latsch im Vinschgau ausgebrochen. Rauch war auch am Freitag aus der Ferne zu sehen. "Das Ende der Löscharbeiten ist noch nicht absehbar und seit den frühen Morgenstunden sind auch wieder mehrere Löschhubschrauber zur Unterstützung der schwierigen Löscharbeiten im Einsatz", hieß es von der Südtiroler Feuerwehr.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, ist der Brand vermutlich von einem Auto ausgegangen, das aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte. In der trockenen Vegetation am Vinschger Sonnenberg breiteten sich die Flammen schnell aus. Anhaltender Wind erschwere zudem den Einsatz der Feuerwehr. Der Brand hat sich jedoch bisher nicht weiter ausgebreitet, hieß es weiter.