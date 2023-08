1 Nur noch ein verkohltes Dachgerippe und Mauerreste sind nach dem Brand von der ehemaligen Scheune übrig. Foto: Ines Rudel

Bei einem Feuer auf dem Hofgut Bodelshofen in Wendlingen ist am Sonntagabend eine Scheune niedergebrannt. Menschen und Tiere blieben unverletzt.















Es riecht verkohlt. Wie ein schwarzes Gerippe ragen die Überreste der Scheune auf dem Wendlinger Hofgut Bodelshofen in die Höhe. Das denkmalgeschützte Gebäude ist am Sonntagabend in Flammen aufgegangen und fast komplett niedergebrannt. Lediglich zwei Außenmauern stehen noch – doch weil sie möglicherweise einsturzgefährdet sind, versperrt am Tag nach dem Großbrand ein rot-weißes Absperrband den Zugang zum Hof. Die Ursache für das Feuer, das an jenem Abend weithin sichtbar war, ist noch unklar – und wird wohl auch nicht so schnell zu ermitteln sein.