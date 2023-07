1 Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO

Im Großbettlingen im Kreis Esslingen gerät am Dienstagabend ein Autofahrer in der Metzinger Straße in den Gegenverkehr. Nach einem kurzen Gespräch mit einem Zeugen flüchtet der Mann zu Fuß.















Die Polizei ermittelt gegen einen noch Unbekannten, der am Dienstag in Großbettlingen (Kreis Esslingen) einen Unfall verursacht hat. Danach flüchtete er laut Polizei zu Fuß.

Den Angaben zufolge fuhr der Mann gegen 22.35 Uhr mit einem Opel Corsa auf der Metzinger Straße in Richtung B 313. Bei einer Verkehrsinsel an einer Bushaltestelle geriet er aus unklarem Grund in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Peugeot. Dessen 39-Jähriger Fahrer blieb offenbar unverletzt, der Unfallverursacher stieg nach dem Unfall aus seinem Wagen aus und sprach kurz mit einem Zeugen. Dann flüchtete er zu Fuß und entkam unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallfluch gegen ihn. Beide Autos mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden, die Beamten schätzen den Schaden auf insgesamt 11 000 Euro.