1 In Oberesslingen werden ab Mitte Januar neue Mittelspannungskabel für das Esslinger Stromnetz verlegt. Foto: picture alliance/dpa

Die Netze BW beginnt mit der Verlegung neuer Mittelspannungskabel. Ab Mitte Januar müssen sich Autofahrer und Anwohner in Oberesslingen auf erhebliche Einschränkungen einstellen.











Wegen einer Baustelle wird der Verkehr in Oberesslingen ab Mitte Januar erheblich beeinträchtigt. Nach Angaben der Stadtverwaltung verlegt die Netze BW im Bereich der Neckarwiesen neue Mittelspannungskabel. Beginnen sollen die Arbeiten voraussichtlich am Montag, 12. Januar.

Die Bauarbeiten fänden in mehreren Bauabschnitten in offener Bauweise auf einer Gesamtlänge von rund 900 Metern im Bereich der Fritz-Müller-Straße, Sirnauer Brücke und Ohmstraße statt. Wenn alles planmäßig verläuft, so die Stadt, wird die gesamte Baumaßnahme bis Mitte Juni 2026 abgeschlossen sein. Der Großteil der Tiefbauarbeiten soll bis Ende März abgeschlossen sein.

Umleitungen und Parkplatzengpässe

Insgesamt investiere die Netze BW, die als Pächterin das Stromnetz im Auftrag der Netzgesellschaft Neckar Netze betreibt, mehr als 500 000 Euro in die Modernisierung. Durch die neuen Kabel soll die Versorgungssicherheit erhöht und das lokale Stromnetz für zukünftige Anforderungen gestärkt werden.

Während der Baumaßnahme sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Straßensperrungen und die Verlegung von Fußgängerüberwegen seien notwendig. Zudem sollen im Baustellenbereich für die Dauer der Arbeiten keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Umleitungen werden laut der Stadtverwaltung ausgeschildert.

Alternativen für Fußgänger und Autofahrer

Bis voraussichtlich Ende Februar werde es im Zuge der Bauarbeiten eine Einbahnstraßenregelung auf der Sirnauer Brücke und der Fritz-Müller-Straße in Richtung Kreisverkehr geben. Das Gewerbegebiet Neckarwiesen sowie die B 10 seien dennoch erreichbar. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle zudem passieren. Als zusätzliche Querungsmöglichkeit werde auf Höhe der Ohmstraße eine mobile Ampelanlage aufgestellt.

Ab März werde dann die Ohmstraße vollständig gesperrt. Die betroffenen Betriebe und Anlieger werden laut der Stadt frühzeitig über die Details informiert. Fußgängerinnen und Fußgänger können auch hier die Baustelle passieren. Ebenfalls im März werde in der Zeppelinstraße eine Grube im Gehweg ausgehoben. Hier wolle man einen Notgehweg für den Fußverkehr einrichten und die Fahrbahn teilweise einengen. In dieser Zeit entfällt die Bushaltestelle „Sirnauer Brücke“ auf der Linie 121.