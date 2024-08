Großbaustelle in Kemnats Ortsmitte: Einzelhändler sichern die Nahversorgung

1 Im neuen Tante-Emma-Laden in Kemnat bieten Robert Geringer und Mitarbeiterin Natascha Oleik nicht nur Lebensmittel an. Foto: /Ines Rudel

Geschäftsleute in Kemnat haben ihr Angebot deutlich erweitert, um die Nahversorgung trotz Großbaustelle zu sichern. Robert Geringer hat einen Tante-Emma-Laden eröffnet.











Die Schließung des Netto-Supermarkts in Kemnat und die Großbaustelle in der Heumadener Straße stellen die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils vor große Probleme. Viele Einzelhändler wollten den Leerstand des Supermarkts nicht einfach so hinnehmen. Sie griffen zur Selbsthilfe. Robert Geringer hat in der Hauptstraße 14 einen Tante-Emma-Laden eröffnet. Und auch die anderen Geschäfte haben ihr Sortiment erweitert, um die Nahversorgung in dem Stadtteil sicherzustellen.