Großbaustelle im Kreis Esslingen: Esslinger Straße voll gesperrt – Das sind die Gründe

1 Die Baustelle an der Kreuzung der Esslinger- und der Kaiserstraße geht in eine entscheidende Phase. Foto: Markus Brändli

Arbeiten an der Kreuzung Esslinger Straße/Kaiserstraße in Nellingen führen zu einer Vollsperrung ab 25. August. Autos und Busse müssen Umleitungen in Kauf nehmen.











Link kopiert

﻿Die Kreuzung der Esslinger Straße mit der Schiller- und Kaiserstraße in Nellingen wird mehrere Tage vom 25. bis 28. August voll gesperrt. Der Grund: abschließende Asphaltarbeiten. Christoph Ruth, Projektleiter der Stadtentwicklungsgesellschaft Ostfildern, geht davon aus, dass die Esslinger Straße dann wieder in beide Richtungen frei ist.

„Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, zieht Ruth ein positives Fazit der Großbaustelle. Anfangs habe es Probleme mit der Ampelanforderung für die Busse gegeben, sodass sich lange Staus bildeten. Bei Busfahrgästen und Verkehrsteilnehmern hatte das für Ärger gesorgt.

Positives Fazit trotz Ärgers? „Haben wir in den Griff bekommen.“

Das habe man aber nach wenigen Tagen in den Griff bekommen, sagt der Projektleiter. Wegen der barrierefreien Neugestaltung der Bushaltestelle Kaiserstraße war die Esslinger Straße nur einspurig aus Richtung Denkendorf befahrbar. Die Umleitung für die Gegenrichtung habe sich nach der Anlaufzeit gut eingespielt, sagt Ruth.

Wegen der Großbaustelle in Nellingen wird der Verkehr umgeleitet. Foto: Markus Brändli

Die Sanierung betrifft nicht nur das aktuelle Baufeld. „Auch das Straßenstück zwischen der Tiefgarageneinfahrt des Supermarkts und dem Kreisverkehr wird erneuert.“ Dort sei der Belag teilweise beschädigt, sagt Ruth. „Da im Zuge des Umbaus ohnehin Asphaltarbeiten stattfinden, wird auch dieser Abschnitt neu asphaltiert.“

Rewe-Tiefgarage während Vollsperrung nicht erreichbar

Die Kundschaft des Rewe-Markts und Mieter von Stellplätzen können während der Vollsperrung nicht in die Tiefgarage ein- und ausfahren. „Sie werden mit Schildern frühzeitig informiert“, sagt Christoph Ruth. Die Kundschaft müsse sich während der vier Tage andere Parkmöglichkeiten im Umfeld suchen.

Der Verkehr aus Richtung Autobahn und Denkendorf wird ab der Drechslerkreuzung über die Ostumfahrung umgeleitet. Wer aus Esslingen kommt, folgt wie bisher der bestehenden Umleitung über Hindenburgstraße und Wilhelmstraße. Die Bushaltestelle Hindenburgstraße entfällt in beide Richtungen, eine Ersatzhaltestelle wird in der Otto-Schuster-Straße eingerichtet.

Damit die viertägige Sperrung möglichst wenig Probleme verursacht, werden Fahrgäste nach Ruths Worten über Aushänge an den Haltestellen informiert.