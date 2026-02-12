Größerer Polizeieinsatz: Verdächtige Person? Schule in Salzgitter geräumt

1 Die Polizei sucht das Gelände ab. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Zahlreiche Polizeikräfte sind auf dem Gelände einer berufsbildenden Schule. Sie suchen eine verdächtige Person. Was bisher bekannt ist.











Salzgitter (dpa/lni) - In Salzgitter ist eine Schule nach einem Hinweis zu einer möglicherweise verdächtigen Person am Vormittag geräumt worden. Betroffen ist nach Angaben der Polizei die berufsbildende Schule am Hans-Böckler-Ring. Den Angaben nach gibt es keine konkreten Hinweise, dass Menschen in Gefahr sind oder waren, wie ein Sprecher betonte. Der Einsatz dauerte laut Polizei auch am Mittag an.

Schülerinnen und Schüler würden sicher aus dem Gebäude geleitet. Die Polizei sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und suche das Gelände ab. "Bitte vertrauen Sie auf die Arbeit der Polizei", sagte der Sprecher.