Größerer Einsatz in Kirchheim: Rauch in Tiefgarage? – Feuerwehr und Rettungskräfte rücken aus

8 Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an, konnte aber keinen Brand feststellen und schnell entwarnen. (Symbolfoto) Foto: SDMG

In Kirchheim unter Teck im Kreis Esslingen kam es am Abend zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Eine Tiefgarage in der Osianderstraße musste kurzzeitig gesperrt werden, weil ein möglicher Brand geprüft wurde.

Eine Passantin hatte gegen 20.50 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und daraufhin die Polizei alarmiert, sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeireviers in Reutlingen unserer Redaktion auf Nachfrage. Die Rettungskräfte rückten vorsichtshalber in größerer Zahl an, sagt der Sprecher.

Demnach überprüften die Kräfte der Feuerwehr die Tiefgarage daraufhin mit Atemschutz und entsprechenden Messgeräten. Die Feuerwehrleute konnten aber dann rasch Entwarnung geben, weil weder Rauch noch ein Feuer entdeckt wurde. Gegen 21.30 Uhr gaben sie die zwischenzeitlich gesperrte Tiefgarage wieder frei, nachdem eine Gefahr ausgeschlossen wurde. Die Polizei vermutet, dass möglicherweise eine Fehlzündung den Geruch verursacht haben könnte.