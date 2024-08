Grischa Prömel unterstützt Para-Surfer: Gleich auf einer Wellenlänge

1 Der blinde Para-Surfer Ben Neumann auf der künstlichen Welle in München. Gleich ist Fußballer Grischa Prömel dran. Foto: /Matze Ried/O2 Surftown Muc

Der Esslinger Fußballprofi Grischa Prömel unterstützt den blinden Para-Surfer Ben Neumann und steigt mit ihm aufs Brett.











Trainingslager gehören nicht gerade zu den Highlights im Leben eines Fußballprofis. Viel rennen, viel taktisch arbeiten, viel schwitzen. Da kommt ein freier Nachmittag gerade recht, um etwa mal an den See zu fahren. „Mir wäre eine Welle lieber“, erzählt Grischa Prömel lachend, der sich gerade mit 1899 Hoffenheim in Kitzbühel auf die Bundesliga-Saison vorbereitet. Dabei denkt der 29-jährige Esslinger gerne an ein kurz zurückliegendes Erlebnis zurück – ein besonderes Erlebnis für ihn und mindestens so sehr für Ben Neumann. Die beiden teilen die Liebe zum Surfen und Prömel unterstützte den blinden Para-Surfer sowie sein Team im vergangenen Jahr finanziell, um bei den Weltmeisterschaften in Kalifornien teilzunehmen. Neumann holte dort Bronze – und nun trafen sich die beiden auf der neuen O2-Surftown-Muc-Welle in München.