Grippewelle im Kreis Esslingen: Volle Praxen und Kliniken – Ist das Schlimmste bald vorbei?

In den vergangenen Wochen haben sich viele Menschen im Kreis Esslingen mit Influenzaviren angesteckt. Das fordert vor allem die Medius Kliniken heraus. So ist die aktuelle Lage.
Fieber, Schüttelfrost, Husten und Gliederschmerzen: Die Grippewelle rollt durch Baden-Württemberg – und auch im Kreis Esslingen haben sich viele Menschen mit Influenzaviren angesteckt. Das zeigen aktuelle Daten der Krankenkasse AOK, bei der die meisten Berufstätigen versichert sind, sowie des Robert-Koch-Institutes (RKI).