Grippewelle bei Kindern: Olgahospital vermeldet Höchststand an Notfall-Patienten

1 Viele Eltern melden sich mit ihren kranken Kindern in der Notaufnahme – statt zum Kinderarzt zu gehen. Foto: Kevin Lermer/7aktuell.de

Die Grippewelle strapaziert zunehmend die Kinderkliniken im Land: Ärzte des Olgahospitals am Klinikum Stuttgart vermelden einen Höchststand an Patienten in der Notaufnahme. Sie rufen insbesondere Eltern zu mehr Besonnenheit auf.











Die Betten im Olgahospital sind voll belegt „Es fehlt nicht mehr viel – und wir sind am Anschlag“, sagt Axel Enninger, Ärztliche Direktor der Allgemeinen und Speziellen Pädiatrie am Klinikum Stuttgart. Das betrifft vor allem auch die Notaufnahme des Kinderkrankenhauses: Werden normalerweise etwa 90 Patienten pro Tag notfallmäßig versorgt, so sind vor allem in der Zeit um Weihnachten und Neujahr 130 Kinder und Jugendliche in die Notaufnahme des Kinderkrankenhauses gekommen, um medizinische Hilfe zu erhalten.