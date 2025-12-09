Grippe-Impfung: Kinderarzt: „Wir schaffen es nicht, alle Kinder durchzuimpfen“
1
Die Grippe-Impfung wird Kindern empfohlen, wenn diese unter einer chronischen Erkrankung leiden. Foto: Picture-Factory - Fotolia

Nach dem Vorstoß der Intensivmediziner, alle Kinder gegen Grippe zu impfen, klärt ein Freiburger Kinderkardiologe, ob chronisch kranke Kinder so besser geschützt sind.

Die Grippewelle hat den Südwesten erreicht und aus den Kinderkliniken werden die ersten schweren Verläufe bei noch sehr jungen Patienten gemeldet. Bislang hält die Stiko an ihrem Vorsatz, eine Grippeimpfung lediglich für Risikogruppe zu empfehlen, fest. Doch die Stimmen nach einer allgemeinen Grippeimpfung für alle Menschen ab sechs Monate werden wieder lauter – auch um andere chronisch Kranke wie etwa herzkranke Kinder zu schützen. Doch ist das überhaupt sinnvoll? Was der Herzspezialist René Höhn von der Klinik für Angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie am Universitäts-Herzzentrum Freiburg dazu sagt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.