1 Eve-Marie und Joachim Ulbrich setzen auf Online-Unterricht. Foto: Ines Rudel

Mit Geigenunterricht vor der Kamera und Open-Air-Konzerten haben Eve-Marie und Joachim Ulbrich in der Corona-Pandemie neue Formate gefunden. Die Planungsunsicherheit schadet aus ihrer Sicht der Kunst.

Köngen - Reibungslos läuft der Online-Unterricht in der Grinio-Akademie in Köngen. Auch in Zeiten des Lockdowns wollen Eve-Marie und Joachim Ulbrich mit ihren Musikschülerinnen und -schülern arbeiten. „Aussetzen geht im Instrumental- und Gesangsunterricht nicht“, sagt die erfahrene Geigerin. Zumal sie und das Dozententeam viele Jugendliche aufs Abitur, auf Wettbewerbe oder auf Prüfungen an den Musikhochschulen vorbereiten. Am meisten vermisst das Ehepaar die Konzerte, die kaum noch möglich sind.