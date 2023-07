Gasflasche setzt Einfamilienhaus in Brand

1 Bei einem Brand im Kreis Heilbronn war offenbar eine Gasflasche beim Grillen unkontrolliert in Brand geraten (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Christine Roth

Eine Person ist bei einem Grillunfall in Bad Rappenau leicht verletzt worden. Ein Einfamilienhaus brannte aus und ist nicht mehr bewohnbar.















Ein Einfamilienhaus im Kreis Heilbronn ist beim Grillen in Flammen aufgegangen. Offenbar hatte eine Gasflasche unkontrolliert Feuer gefangen. Bei dem Notfall gegen 16 Uhr am Sonntag in Bad Rappenau wurde ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Alle anderen Bewohner konnten das dreistöckige Haus demnach unverletzt verlassen.

Im Zuge der Löscharbeiten habe das Dach des Hauses großflächig abgedeckt werden müssen, hieß es weiter. Gefahr für umliegende Häuser habe laut Feuerwehr nicht bestanden, hieß es.

Die Feuerwehr sei laut Polizei mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort gewesen, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und sieben Rettern. Das Einfamilienhaus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro.