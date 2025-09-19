Grillen auf den Fildern: Was grillt der Deutsche Grillmeister am liebsten?

1 Foto: Die Brandstifter

Ralf Ahrens darf sich Deutscher Grillkönig nennen, seit er mit seinem Team die Deutschen Grillmeisterschaften gewonnen hat. Wie kam es dazu, und was grillt er selbst am liebsten?











Der deutsche Grillkönig 2025 kommt von den Fildern: Ralf Ahrens heißt er, und hat mit seinem Team „Die Brandstifter“ die Deutsche Grillmeisterschaften gewonnen. Seit Ende Juli ist er Deutscher Grillmeister und darf sich als Chef des Teams König nennen.

„Das ist der Ritterschlag“, sagt Ahrens, der aber auch ausdrücklich sein Team lobt: „Was die geleistet haben, ist der Wahnsinn.“ Besonders lobt er seinen Stellvertreter Andreas Dahlmann und dessen Leistung, aber auch die anderen Mitstreiter: „Jeder im Team hat seine Stärken und seine Aufgabe.“ Sieben Gänge galt es vorzubereiten, jede Komponente muss dabei auf dem Grill gewesen sein – auch beim Dessert. Manches konnte man vorbereiten, üben, bei manchen Gängen gab es eine Überraschungskiste mit unbekannten Zutaten, aus denen spontan etwas kreiert werden musste.

Grillen ist mittlerweile vom Hobby zum Beruf geworden

Im Video erzählt er, wie er zur Teilnahme bei den Grillmeisterschaften kam, und wer am Grill steht, wenn er sich mit Freunden und Familie trifft.

Mittlerweile hat er das Grillen auch zu seinem Beruf gemacht: Und so kam es zur Firmengründung. Mit den „Brandstiftern“ macht Ahrens Catering für Hochzeiten, Geschäfts- und Familienfeiern sowie Grillkurse. Mittlerweile arbeiten zehn Leute am Standort Neuhausen, Ralf Ahrens’ Frau ist im Büro in Leinfelden-Echterdingen. Und nach den Meisterschaften ist vor den Meisterschaften: 2026 gilt es, den Titel zu verteidigen.