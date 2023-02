1 Lkw in einer endlos anmutenden Schlange Foto: Patrick Guyton

Immer wieder sperrt Österreich den massenhaften Lkw-Verkehr auf der wichtigsten Transitstrecke nach Italien aus. Die Folge: Megastaus. Bayern beklagt Schikane. Dabei gibt es triftige Gründe für die Blockabfertigung.















Laster an Laster – so weit das Auge reicht. Der Anblick ist beeindruckend, wenn man an diesem Morgen im Februar um 7.40 Uhr auf der kleinen Brücke über der A 93 bei Kiefersfelden steht. Die Sonne zeigt ihre ersten Strahlen, und die Lkw stehen in einer endlos anmutenden Schlange auf der rechten Fahrspur gen Österreich. Stillstand, nichts geht mehr. Später wird vermeldet werden, dass dieser Stau in der Spitze 28 Kilometer erreicht hat.