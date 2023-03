4 Heidi Klum zeigte sich in einer Hose des Designers Tommy Hilfiger. Foto: AFP/PATRICK T. FALLON

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit, auch in der Modewelt. Das möchte der Green Carpet Fashion Award auszeichnen. Unter den Gästen findet sich unter anderem das Supermodel Heidi Klum.















Link kopiert

Kurz vor den Oscars fand am Donnerstag in Los Angeles eine in der Modewelt neuartige Preisverleihung statt: Die „Green Carpet Fashion Awards“. Unter den Gästen fanden sich unter anderem das deutsche Model Heidi Klum sowie die Schauspielerin Cate Blanchett.

Die ökologische und soziale Seite der Mode soll berücksichtigt werden

Die Veranstaltung will Designer und Modeschöpfer auszeichnen, die sich mit ihrer Arbeit für eine nachhaltige und soziale Produktion einsetzen. „Eine positive Auswirkung und die Unterstützung des kulturellen Wandels“ sollen nach Angaben der Wohltätigkeitszeitung „Look to the Stars“ durch den Preis honoriert werden.

Heidi Klum, die selbst seit einigen Jahren in Los Angeles wohnt, zeigte sich in einer kurzen Jeans-Shorts des Designers Tommy Hilfiger. Die Preisverleihung, die erstmals in Neuehouse Hollywood stattfand, möchte zum Wandel der Modeindustrie hin zur Nachhaltigkeit beitragen.

Weitere Bilder von Heidi Klum bei dem „Green Carpet Fashion Award“ finden Sie in unserer Bildergalerie.